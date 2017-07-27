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Саакашвили заявил, что не станет беженцем и будет бороться за возвращение на Украину

Международная панорама
27 июля, 8:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС

Экс-губернатор Одесской области отметил, что президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства незаметно, пока он находился вне страны, и обвинил президента в трусости перед оппозицией

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© AP Photo/Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не собирается становиться беженцем и будет бороться за свое законное возвращение на Украину.

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"Я прожил на Украине уже более тринадцати лет, участвовал в трех революциях, все они на Украине: революция на граните и две на "майдане"! У меня есть только одно гражданство, у меня - Украина, и я не буду ее лишен! Сейчас идет попытка заставить меня стать беженцем, этого не произойдет! Я больше не останусь и не изменю статус, я буду бороться за свое законное право на возвращение в Украину!", - написал он в четверг в Facebook.

Саакашвили также отметил, что президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства незаметно, пока он находился вне страны, и обвинил президента в трусости перед оппозицией, которая готовится "выйти на улицы этой осенью и положить конец их олигархическому пакту". "Их страх преодолел их разум! Президент Порошенко плюнул на конституцию, которой он должен быть гарантом!", - написал Саакашвили.

"Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу здесь, на нашей Украине, без каких-либо препятствий!", - заключил он.

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