Саакашвили заявил, что не станет беженцем и будет бороться за возвращение на Украину

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не собирается становиться беженцем и будет бороться за свое законное возвращение на Украину.

"Я прожил на Украине уже более тринадцати лет, участвовал в трех революциях, все они на Украине: революция на граните и две на "майдане"! У меня есть только одно гражданство, у меня - Украина, и я не буду ее лишен! Сейчас идет попытка заставить меня стать беженцем, этого не произойдет! Я больше не останусь и не изменю статус, я буду бороться за свое законное право на возвращение в Украину!", - написал он в четверг в Facebook.

Саакашвили также отметил, что президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства незаметно, пока он находился вне страны, и обвинил президента в трусости перед оппозицией, которая готовится "выйти на улицы этой осенью и положить конец их олигархическому пакту". "Их страх преодолел их разум! Президент Порошенко плюнул на конституцию, которой он должен быть гарантом!", - написал Саакашвили.

"Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу здесь, на нашей Украине, без каких-либо препятствий!", - заключил он.