Лидер японской оппозиции официально объявила о решении уйти в отставку

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Лидер самой крупной в Японии оппозиционной Демократической партии Рэнхо Мурата (полное имя - Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально именуют мононимом Рэнхо - прим. ТАСС) уходит в отставку. Об этом в четверг объявила сама Рэнхо.

"Я приняла решение покинуть пост лидера партии", - отметила она.

Рэнхо добавила, что останется в партии и продолжит усердно работать над ее обновлением.