Лидер японской оппозиции официально объявила о решении уйти в отставку

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ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Лидер самой крупной в Японии оппозиционной Демократической партии Рэнхо Мурата (полное имя - Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально именуют мононимом Рэнхо - прим. ТАСС) уходит в отставку. Об этом в четверг объявила сама Рэнхо.
"Я приняла решение покинуть пост лидера партии", - отметила она.
Рэнхо добавила, что останется в партии и продолжит усердно работать над ее обновлением.