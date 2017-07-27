Конституционный суд ФРГ разрешил депортировать предполагаемых террористов

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Депортация из Германии иностранных граждан, которые являются предполагаемыми исламистами и от которых исходит потенциальная угроза, не противоречит основному закону страны. Такой вердикт вынес в четверг Федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ.

"Параграф 58а закона о пребывании иностранных граждан, в котором говорится о людях, способных совершить теракт, соответствует конституции", - говорится в пресс-релизе высшей судебной инстанции Германии.

Пункт о депортации предполагаемых радикалов из числа иностранцев был включен в немецкий закон о миграции после терактов в США 11 сентября 2001 года. Однако регулярно применять его начали лишь после прошлогоднего нападения на рождественский рынок в Берлине, которое было осуществлено исламским экстремистом Анисом Амри по указанию террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, власти ужесточили законодательство, разрешив правоохранительным органам брать подозреваемых под длительный депортационный арест. Это было нужно для того, чтобы радикалы, получив уведомление о высылке, не могли заблаговременно скрыться.

В частности, параграф 58а был применен к гражданину Алжира, который проживал в ФРГ с 2003 года. Несколько месяцев назад власти Бремена занесли его в список предполагаемых исламистов, что предполагает депортацию. Мужчина в ответ подал иск в Конституционный суд ФРГ, но ходатайство в конечном итоге удовлетворено не было.

По оценке спецслужб, в Германии в настоящее время находятся примерно 280 потенциально опасных радикалов из числа иностранцев, около 60 из них должны быть высланы в ближайшее время.