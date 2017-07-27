Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конституционный суд ФРГ разрешил депортировать предполагаемых террористов

Международная панорама
27 июля, 12:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июля. /ТАСС

Пункт о высылке вероятных иностранных радикалов в законе Германии начали применять после нападения на рождественский рынок в Берлине в прошлом году

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Депортация из Германии иностранных граждан, которые являются предполагаемыми исламистами и от которых исходит потенциальная угроза, не противоречит основному закону страны. Такой вердикт вынес в четверг Федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ.

Смотрите также

Суд в Германии одобрил депортацию предполагаемого исламиста в РФ

Spiegel: берлинский террорист Амри получал указания напрямую от одного из главарей ИГ

Глава МВД ФРГ требует тщательного расследования действий следствия в деле террориста Амри

"Параграф 58а закона о пребывании иностранных граждан, в котором говорится о людях, способных совершить теракт, соответствует конституции", - говорится в пресс-релизе высшей судебной инстанции Германии.

Пункт о депортации предполагаемых радикалов из числа иностранцев был включен в немецкий закон о миграции после терактов в США 11 сентября 2001 года. Однако регулярно применять его начали лишь после прошлогоднего нападения на рождественский рынок в Берлине, которое было осуществлено исламским экстремистом Анисом Амри по указанию террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, власти ужесточили законодательство, разрешив правоохранительным органам брать подозреваемых под длительный депортационный арест. Это было нужно для того, чтобы радикалы, получив уведомление о высылке, не могли заблаговременно скрыться.

В частности, параграф 58а был применен к гражданину Алжира, который проживал в ФРГ с 2003 года. Несколько месяцев назад власти Бремена занесли его в список предполагаемых исламистов, что предполагает депортацию. Мужчина в ответ подал иск в Конституционный суд ФРГ, но ходатайство в конечном итоге удовлетворено не было.

По оценке спецслужб, в Германии в настоящее время находятся примерно 280 потенциально опасных радикалов из числа иностранцев, около 60 из них должны быть высланы в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
4
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
5
Василий Небензя назначен постпредом России при ООН
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама