Нацсобрание Франции запретило оформлять родственников депутатов как помощников

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) одобрили в четверг положение о введении запрета на прием на работу родственников депутатов в качестве парламентских помощников. Об этом сообщило агентство AFP.

Этот запрет станет в дальнейшем одной из статей закона об этике политической и общественной жизни, который рассматривается сейчас французским парламентом. В среду аналогичный запрет был одобрен нижней палатой парламента в отношении приема на работу в правительственные структуры родственников министров.

Принять закон об этике политической жизни президент Франции Эмманюэль Макрон обещал во время предвыборной кампании. Это было вызвано скандалом "Пенелопагейт". Он разразился после того, как газета Le Canard Enchaine опубликовала сведения о том, что супруга кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Пенелопа долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.

Пенелопа Фийон получала большую зарплату, не выполняя какой-либо работы и не появляясь в Национальном собрании. Позже выяснилось, что Фийон также фиктивно оформил на работу консультантами двух своих взрослых детей.