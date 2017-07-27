Разведка США утверждает, что Россия пыталась шпионить за Макроном в Facebook

ТАСС, 27 июля. Американские спецслужбы считают, что Россия пыталась использовать соцсеть Facebook для шпионажа за Эмманюэлем Макроном во время президентских выборов во Франции. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на американского конгрессмена и сотрудников аппарата Конгресса, для которых разведка США провела спецбрифинги по проблемам кибербезопасности.

Утверждается, что российские хакеры, действовавшие по указанию спецслужб, создавали подставные учетные записи в Facebook, чтобы получить сведения о ближайшем окружении кандидата в президенты Макрона, который позже одержал победу на выборах. Агенты российской разведки пытались шпионить за президентской кампанией Эмманюэля Макрона ранее в этом году, создавая подставные аккаунты в Facebook, пишет Reuters. По его данным, таких учетных записей было зарегистрировано около двух десятков.

По словам конгрессмена и еще двух лиц, побывавших на брифингах, "в ходе этой шпионской кампании российские агенты выдавали себя за людей, являвшихся друзьями друзей коллег Макрона и пытались выудить из них персональную информацию", отметило агентство, которое побеседовало также с представителями Facebook. Они заявили, что заметили эту активность во время первого тура выборов и обнаружили использование таких же средств, "какие ранее применялись российской военной разведкой".

Сотрудники соцсети считают, что хакерам не удалось достичь поставленных целей, в том числе заставить "объекты нападения" скачать вредоносные компьютерные программы или раскрыть информацию о доступе к своим учетным записям. Представители соцсети заявили, что быстро пресекли эти попытки, выявив и заблокировав подставные аккаунты. Доказательств причастности России к этим кибернападениям ни они, ни источники Reuters в Конгрессе США не привели.

Избирательный штаб Макрона несколько раз становился объектом кибератак. 5 мая организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гбайт файлов его предвыборного штаба, а позже в команде кандидата в президенты заявили о хакерской атаке. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту кибернападения.

Обвинения в адрес России и неких хакеров, которые якобы вмешиваются в дела других государств, регулярно в последние месяцы звучат в США, Франции, Германии. В Москве уже неоднократно отвергали какую-либо причастность к подобной деятельности.