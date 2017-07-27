Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве

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КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины в четверг заблокиваровали штаб-квартиру так называемого добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в РФ) в Киеве.
"Штаб добровольческого движения ОУН на ул. Мазепы с самого утра заблокирован, как и 9 мая. Полно [бойцов] "Беркута" (спецподразделение МВД Украины - прим. ТАСС), подогнали несколько автозаков, водомет", - написал в Facebook командир батальона Николай Кохановский.
Он также не исключил, что это связано с обеспечением безопасности в связи с проходящим в центре Киева крестным ходом Украинской православной церкви (Московского патриархата) (УПЦ МП) по случаю Дня крещения Руси.