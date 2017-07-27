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Савченко пообещала баллотироваться в президенты Украины

Международная панорама
27 июля, 13:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС

Внефракционный депутат Рады заявила, что собирает деньги на участие в президентской гонке

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КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что будет участвовать в президентской гонке на выборах в 2019 году.

"Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 млн гривен (около $96 тысяч), чтобы зарегистрироваться. Я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно", - сказала она в интервью изданию "Главком".

В июле министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Цель партии - изменение политической системы Украины конституционным путем.

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