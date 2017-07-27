Савченко пообещала баллотироваться в президенты Украины

Ученые проведут микробиологическое исследование почвы на Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеНаука 27 июля, 13:34
Василий Небензя назначен постпредом России при ООНПолитика 27 июля, 13:33
В аэропорту Сочи на месяц раньше встретили трехмиллионного пассажираТранспорт 27 июля, 13:20
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе МосквыПроисшествия 27 июля, 13:06
За рулем и очень опасен: стритрейсеров и автохамов приравняют к хулиганамОбщество 27 июля, 13:06
Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреляОбщество 27 июля, 12:59
"Газпром нефть" вложила 1,4 млрд руб. в модернизацию битумной установки на Омском НПЗТЭК 27 июля, 12:57
Двигатель на метане для "БелАЗа" представят промышленники Урала в БелоруссииНовости Урала 27 июля, 12:45
Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018Спорт 27 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что будет участвовать в президентской гонке на выборах в 2019 году.
"Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 млн гривен (около $96 тысяч), чтобы зарегистрироваться. Я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно", - сказала она в интервью изданию "Главком".
В июле министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Цель партии - изменение политической системы Украины конституционным путем.