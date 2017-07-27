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СМИ: министр обороны Японии может уйти в отставку

Международная панорама
27 июля, 13:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, июля. /ТАСС

Отставка Томоми Инады связана со скандалом вокруг документов о деятельности японских Сил самообороны в Южном Судане, передает NHK

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ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны Японии Томоми Инада может в ближайшее время уйти в отставку в связи со скандалом вокруг документов о деятельности японских Сил самообороны в Южном Судане. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

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