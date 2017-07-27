СМИ: министр обороны Японии может уйти в отставку

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны Японии Томоми Инада может в ближайшее время уйти в отставку в связи со скандалом вокруг документов о деятельности японских Сил самообороны в Южном Судане. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Показать еще