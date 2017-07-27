Президент Молдавии не откажется от референдума о расширении своих полномочий

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии с не откажется от проведения референдума по вопросу о расширении полномочий главы государства и другим ключевым для страны темам. Таким образом он прокомментировал на своей странице в Facebook решение Конституционного суда (КС), который в четверг признал запланированный плебисцит незаконным.

"Мы не останавливаемся в нашем намерении проконсультироваться с народом по важным национальным вопросам, будут другие инициативы в этом направлении", - написал Додон, назвав решение КС "дерзким и антидемократическим".

Он считает, что на судей повлиял парламент. "Что и требовалось доказать: парламентское большинство и правые партии-унионисты боятся референдума, инициированного президентом, - отметил глава Молдавии. - КС использовал различные трюки, чтобы отменить референдум, вероятно, по предложению власти, так как его члены являются румынскими гражданами".

Ожидалось, что консультативный плебисцит пройдет 24 сентября. Планировалось вынести четыре вопроса: о предоставлении президенту дополнительных прав для роспуска парламента и организации досрочных выборов, снижении числа депутатов со 101 до 71, отмене принятого парламентом закона, который возложил на население бремя возвращения украденного из банковской системы €1 млрд, а также об изучении в школах молдавской истории вместо румынской.

Как говорится в озвученном в четверг вердикте КС, сформулированные президентом вопросы лежат вне его компетенции. Это решение является окончательным и пересмотру не подлежит.