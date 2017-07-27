Командующий Ливийской армии не против возвращения в политику сына Каддафи

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар не возражает против участия сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама в политической жизни страны. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Al-Hayat.

"Сын Каддафи - обычный ливийский гражданин, я его лично еще не видел, но наблюдаю за его передвижениями после освобождения из-под стражи", - сказал Хафтар. По его словам, "у нас нет ничего личного против Сайфа аль-Ислама, напротив, мы ему говорим: "Добро пожаловать".

Относительно политического будущего сына бывшего ливийского лидера Хафтар заметил: "Почему бы и нет? Если он хочет играть какую-то политическую роль, то для этого нет никаких препятствий".

44-летний Сейф аль-Ислам - старший сын бывшего ливийского лидера от второго брака - рассматривался в качестве вероятного преемника Каддафи, архитектор и инженер по образованию, обучался в Австрии и Великобритании. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, где ему была присуждена степень доктора философии. Возглавлял международный благотворительный фонд имени своего отца.

Он был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев из города Зинтан, когда направлялся на машинах в сторону границы с Нигером. Находился в тюрьме под охраной одной из контролирующих этот город группировок "Бригады Абу Бакра ас-Сиддика". Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор по обвинению в "преступлениях против ливийского народа", совершенных во время так называемой "революции 17 февраля". Однако зинтанцы категорически отказывались передавать своего узника столичным властям, с которыми неоднократно враждовали после падения прежнего режима.

В начале июня Сейф аль-Ислам был освобожден из тюрьмы Зинтана, где содержался в течение нескольких лет. Обвинения в преступлениях против человечности против сына Каддафи выдвинул Международный уголовный суд, добивавшийся на протяжении последних лет выдачи его выдачи для проведения судебного процесса в Гааге. Власти Ливии отказывались выполнить этот запрос, настаивая на необходимости судить его на родине.