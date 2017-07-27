Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Ниинистё обсудят вопросы обеспечения безопасности на Балтике

Международная панорама
27 июля, 13:52 UTC+3 САВОНЛИННА /Финляндия/ 27, июля. /ТАСС

Планируется также, что лидеры двух стран обменяются мнениями по международной и региональной проблематике

Поделиться
Материал из 1 страницы

САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудят вопросы обеспечения стабильности и безопасности на Балтике. Об этом говорится в материалах, подготовленных ко встрече двух лидеров. "На повестке дня переговоров на высшем уровне - вопросы обеспечения стабильности и безопасности на Балтике, противодействия терроризму и другие актуальные темы", - говорится в материалах.

Смотрите также
Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент России Владимир Путин

Визиты президента РФ Владимира Путина в Финляндию. Досье

Планируется также, что президенты в целом обменяются мнениями по международной и региональной проблематике. Как сообщали ранее в Кремле, главы государств обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно- гуманитарной и природоохранной сферах.

Путин в четверг прибудет в финский город Савонлинна по приглашению Ниинистё. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости республики.

Савонлинна - город на востоке Финляндии, расположен на островах озерной системы Сайма, относится к старейшим поселениям на территории Финляндии. В городе расположен глубоководный озерный порт, через который осуществляется связь с Балтийским морем.

Смотрите также

Путин в ходе визита в Финляндию обсудит с Ниинистё сотрудничество в экономике

Саули Ниинистё назвал позитивным фактом готовность РФ к диалогу по полетам над Балтикой

Ниинистё: НАТО полностью зависит от США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Финляндия
Персоны
Ниинистё, Саули Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
4
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
5
Василий Небензя назначен постпредом России при ООН
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама