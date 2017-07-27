Путин и Ниинистё обсудят вопросы обеспечения безопасности на Балтике

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САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудят вопросы обеспечения стабильности и безопасности на Балтике. Об этом говорится в материалах, подготовленных ко встрече двух лидеров. "На повестке дня переговоров на высшем уровне - вопросы обеспечения стабильности и безопасности на Балтике, противодействия терроризму и другие актуальные темы", - говорится в материалах.
Планируется также, что президенты в целом обменяются мнениями по международной и региональной проблематике. Как сообщали ранее в Кремле, главы государств обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно- гуманитарной и природоохранной сферах.
Путин в четверг прибудет в финский город Савонлинна по приглашению Ниинистё. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости республики.
Савонлинна - город на востоке Финляндии, расположен на островах озерной системы Сайма, относится к старейшим поселениям на территории Финляндии. В городе расположен глубоководный озерный порт, через который осуществляется связь с Балтийским морем.