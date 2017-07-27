ЕС выделил Греции €209 млн для размещения мигрантов

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БРЮССЕЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Европейский Союз (ЕС) выделил Греции экстренную помощь в 209 млн евро для временного размещения и обустройства мигрантов. Об этом сообщила в четверг Европейская комиссия (ЕК). Мигранты направляются через Турцию в страны Западной и Северной Европы и останавливаются в лагерях на территории Греции.
"Европа - это солидарность, и именно это означает решение о выделении помощи", - заявил в этой связи еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.
Из этих средств 93,5 млн евро предназначены для обеспечения аренды жилья для 22 тысяч мигрантов. Еще 57,6 млн евро пойдут на обеспечение их социальных нужд, остальные средства будут переданы неправительственным организациям, которые занимаются обеспечением беженцев товарами первой необходимости.