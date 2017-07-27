Сенат Польши утвердил закон о строительстве в Варшаве штаб-квартиры агентства ЕС Frontex

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ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) утвердила в четверг решение правительства Польши передать Агентству Евросоюза по контролю границ Frontex участок земли под строительство штаб-квартиры. За этот проект проголосовали 80 из 100 сенаторов, один был против, один воздержался, остальные не голосовали.
Ранее свое согласие с этим решением выразил Сейм (нижняя палата парламента Польши). Закон вступит в силу после его подписания президентом страны спустя 14 дней после оглашения в "Официальном вестнике".
Потребовавшее утверждения законом соглашение о создании в Варшаве штаб-квартиры Frontex было подписано в марте. Оно предусматривает процедуру передачи агентству участка земли в центре столицы под строительство здания. Кроме того, соглашение регулирует правовой статус агентства и его работников, создание европейской школы для их детей.
Как ожидается, число постоянных сотрудников Frontex увеличится в общей сложности почти втрое - с нынешних 400 человек до 600 под конец текущего года и до 1 тыс. в 2020 году.
Frontex - Агентство ЕС по контролю внешних границ, на базе которого в целях борьбы с миграционным кризисом в прошлом году была учреждена Европейская служба пограничной и береговой охраны (ЕСПБО).