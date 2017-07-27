Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенат Польши утвердил закон о строительстве в Варшаве штаб-квартиры агентства ЕС Frontex

Международная панорама
27 июля, 15:10 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, июля. /ТАСС

За этот проект проголосовали 80 из 100 сенаторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) утвердила в четверг решение правительства Польши передать Агентству Евросоюза по контролю границ Frontex участок земли под строительство штаб-квартиры. За этот проект проголосовали 80 из 100 сенаторов, один был против, один воздержался, остальные не голосовали.

Ранее свое согласие с этим решением выразил Сейм (нижняя палата парламента Польши). Закон вступит в силу после его подписания президентом страны спустя 14 дней после оглашения в "Официальном вестнике".

Потребовавшее утверждения законом соглашение о создании в Варшаве штаб-квартиры Frontex было подписано в марте. Оно предусматривает процедуру передачи агентству участка земли в центре столицы под строительство здания. Кроме того, соглашение регулирует правовой статус агентства и его работников, создание европейской школы для их детей.

Как ожидается, число постоянных сотрудников Frontex увеличится в общей сложности почти втрое - с нынешних 400 человек до 600 под конец текущего года и до 1 тыс. в 2020 году.

Frontex - Агентство ЕС по контролю внешних границ, на базе которого в целях борьбы с миграционным кризисом в прошлом году была учреждена Европейская служба пограничной и береговой охраны (ЕСПБО).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
3
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
4
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
5
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
6
Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны
7
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама