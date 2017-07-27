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Скарамуччи: Трамп может заблокировать новые санкции против РФ, но только чтобы их усилить

Международная панорама
27 июля, 15:13 UTC+3

Новый директор по коммуникациям Белого дома не исключает, что президента США одобрит законопроект в том виде, в котором он есть сейчас

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Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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Такой вариант будет нацелен на ужесточение санкционного давления на Москву, допустил в четверг в эфире телекомпании CNN новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

"Он [Трамп] может решить наложить вето на санкции (законопроект о санкциях - прим. ТАСС), а может и подписать [проект закона о санкциях] точно в том виде, который есть. Он может наложить вето на санкции [законопроект о санкциях] и обсудить даже еще более жесткую сделку против россиян", - сказал Скарамуччи.

Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, во вторник был одобрен Палатой представителей. Теперь его должен рассмотреть Сенат. Как ожидается, верхняя палата Конгресса США этот документ одобрит. Затем его должен подписать Трамп.

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Персоны
Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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