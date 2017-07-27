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СМИ: Иран успешно испытал ракету-носитель для запуска космических аппаратов

Международная панорама
27 июля, 15:34 дата обновления: 27 июля, 16:01 UTC+3

Ракета "Симург" может выводить на орбиту аппараты массой до 250 кг

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ТАСС, 27 июля. Иран провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург" для запуска спутников в космос.

Об этом сообщил телеканал Press TV.

"Симург" способен выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км.

В 2010 году президент страны Махмуд Ахмадинежад заявил, что Иран намерен в 2024 году отправить в космос человека. Однако позже он сказал, что этот вопрос обсуждался правительством и было принято решение осуществить полет в 2019 году, то есть на пять лет раньше.

Первым иранским исследовательским спутником был "Омид". Проведя на орбите три месяца, он успешно выполнил свою миссию и возвратился на Землю 25 апреля 2009 года. За "Омидом" последовали спутники "Толу", "Месбах-2" и "Навид". Новое поколение созданных в Иране спутников и ракеты-носителя "Симург" стали примером успехов аэрокосмической промышленности Ирана.

Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

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