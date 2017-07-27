СМИ: Иран успешно испытал ракету-носитель для запуска космических аппаратов

РФС выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия МасловаСпорт 27 июля, 16:48
Кабмин запустит проект по сохранению Байкала в 2018 годуСибирь 27 июля, 16:46
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионовСпорт 27 июля, 16:45
ФАС требует от РЖД изменить условия транспортировки пропана и бутанаТранспорт 27 июля, 16:43
Стритрейсершу Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без правПроисшествия 27 июля, 16:32
Аэропорт Шереметьево завершил строительство терминала "Москва Карго"Транспорт 27 июля, 16:27
Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Ниинистё. ВидеотрансляцияПолитика 27 июля, 16:23
Урин: решения о переносе премьеры балета "Нуреев" на декабрь пока нетКультура 27 июля, 16:18
Чемпион СССР по футболу Валерий Маслов скончался на 78-м году жизниСпорт 27 июля, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 июля. Иран провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург" для запуска спутников в космос.
Об этом сообщил телеканал Press TV.
"Симург" способен выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км.
В 2010 году президент страны Махмуд Ахмадинежад заявил, что Иран намерен в 2024 году отправить в космос человека. Однако позже он сказал, что этот вопрос обсуждался правительством и было принято решение осуществить полет в 2019 году, то есть на пять лет раньше.
Первым иранским исследовательским спутником был "Омид". Проведя на орбите три месяца, он успешно выполнил свою миссию и возвратился на Землю 25 апреля 2009 года. За "Омидом" последовали спутники "Толу", "Месбах-2" и "Навид". Новое поколение созданных в Иране спутников и ракеты-носителя "Симург" стали примером успехов аэрокосмической промышленности Ирана.
Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.