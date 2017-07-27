В окружении Саакашвили не подтверждают его скорый приезд на Украину

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Окружение экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили не подтверждает информацию о его возвращении на Украину 28 июля, о чем ранее сообщили местные СМИ.

"У меня нет данных о таких планах Саакашвили", - сказала корреспонденту ТАСС его пресс-секретарь Дарья Чиж.

Ссылаясь на адвоката экс-президента Грузии Павла Богомазова, пресс-секретарь отметила, что от него не было информации о приезде Саакашвили. "Он не сообщал ничего подобного СМИ", - добавила она и подчеркнула, что не может сказать что-либо о возможных сроках возвращения Саакашвили, поскольку "сейчас с ним нет связи".

В секретариате партии "Рух новых сил" корреспонденту ТАСС также сказали, что "не получали никакой информации о возможном приезде Саакашвили в Киев".

Ранее соратники Саакашвили, которого в среду лишили украинского гражданства, сообщили, что он находится в США.