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В окружении Саакашвили не подтверждают его скорый приезд на Украину

Международная панорама
27 июля, 16:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь экс-президента Грузии не может сообщить что-либо о возможных сроках его возвращения, потому что "с ним нет связи"

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КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Окружение экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили не подтверждает информацию о его возвращении на Украину 28 июля, о чем ранее сообщили местные СМИ.

"У меня нет данных о таких планах Саакашвили", - сказала корреспонденту ТАСС его пресс-секретарь Дарья Чиж.

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Ссылаясь на адвоката экс-президента Грузии Павла Богомазова, пресс-секретарь отметила, что от него не было информации о приезде Саакашвили. "Он не сообщал ничего подобного СМИ", - добавила она и подчеркнула, что не может сказать что-либо о возможных сроках возвращения Саакашвили, поскольку "сейчас с ним нет связи".

В секретариате партии "Рух новых сил" корреспонденту ТАСС также сказали, что "не получали никакой информации о возможном приезде Саакашвили в Киев".

Ранее соратники Саакашвили, которого в среду лишили украинского гражданства, сообщили, что он находится в США.

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Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
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