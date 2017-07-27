Ниинистё: учения на Балтике с участием Финляндии и США не направлены против кого-либо

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САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Учения в регионе Балтийского моря с участием Финляндии и США не направлены против других государств.
Об этом заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
"Финляндия [как и Россия] проводит учения на Балтике и участвует, в частности, в учениях "Аврора" недалеко от побережья Швеции, где также будут участвовать и США. Здесь цель не заключается в бряцании оружием или формировании блоков против кого-то. Но пока мы живем в мире, где существуют военные силы, мы должны иметь в виду, что военные будут практиковаться", - сказал он.
Ниинистё также выразил понимание в связи с учениями "Запад" на Балтике с участием военно-морских сил России и Китая.
"Как упомянул президент Путин и насколько я понимаю, это отнюдь не первые учения военно-морских сил Китая и России. ВМС Китая уже были в Средиземном море, сейчас они на Балтике. И это нужно, как я понимаю, чтобы поддерживать готовность военнослужащих, для этого нужно проводить учения в разных условиях", - отметил финский президент.
В крупнейших за последние 20 лет учениях Aurorа примет участие 19 тыс. военных из США, Дании, Норвегии, Финляндии и Эстонии, возможно, Германии и Франции. Маневры пройдут на суше, море и в воздухе в районе Стокгольма и озера Мэларен, у острова Готланд и города Гётеборг на западном побережье Швеции. Во время учений "будет отрабатываться сценарий действий в условиях усиливающегося конфликта в регионе, противодействие противнику и взаимодействие с другими странами".