Председатель совета уполномоченных Савонлинна проводит прием в честь Путина и Ниинистё

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Нийнисте во время совместной прогулки на музейном пароходе "Саймаа" © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинистё принимают участие в торжественном приеме от имени председателя совета уполномоченных города Савонлинна. Лидеры двух стран прибыли в средневековую крепость XV века на музейном пароходе "Сайма" к замку Олавинлинна, расположенном на скалистом острове на озере Сайма.

Российскую делегацию на приеме также представляют помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов Сергей Донской, министр культуры Владимир Мединский, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, гендиректор "Ростатома" Алексей Лихачев и др. Сев за стол, президенты двух стран сразу начали оживленную дружескую беседу. Затем встреча продолжилась без прессы.

После приема в замке, где в эти дни проходит международный Фестиваль оперного искусства, президентам покажут оперу "Иоланта" в постановке Большого театра.

После оперы у Путина и Ниинистё запланирована неформальная беседа. Российский президент после официальных переговоров со своим коллегой заявил журналистам, что еще обсудит тему сирийского урегулирования со своим финским лидером в ходе сегодняшнего визита.

Пароход, на котором прибыли президенты, был построен в 1893 году и был предназначен для прохождения во внутренних водах Финляндии. В настоящее время пароход, которому исполнилось 125 лет, используется для экскурсий.

В замке Олавинлинна с 7 июля начался ежегодный Фестиваль оперного искусства, в этом году на него с гастролями приглашены Большой театр России и Королевский театр Мадрида. В рамках этого фестиваля Путин и Ниинистё сегодня, после приема, посмотрят оперу "Иоланта" в постановке Большого театра. Спектакль откроется музыкальным фрагментом из балета Петра Чайковского "Щелкунчик", затем на русском языке будет исполнена опера в сопровождении субтитром на английском и финском языках.

Савонлинна - город на востоке Финляндии, расположен на островах озерной системы Сайма, относится к старейшим поселениям на территории Финляндии. В городе расположен глубоководный озерный порт, через который осуществляется связь с Балтийским морем.