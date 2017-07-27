СМИ: Нетаньяху призвал казнить палестинца, убившего троих израильских поселенцев

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ТАСС, 27 июля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в четверг за смертный приговор палестинцу, зарезавшему на прошлой неделе троих израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета Times of Israel.
Говоря о применении высшей меры наказания к террористу, глава правительства заявил, что "пришло время пойти на это". "Это закреплено в законе. Моя позиция как премьер-министра заключается в том, что совершивший столь подлое убийство должен быть казнен", - цитирует издание слова Нетаньяху.
Три израильтянина погибли в прошлую пятницу в еврейском Халамише, расположенном на населенном в основном палестинцами Западном берегу реки Иордан. Вооруженный ножом преступник проник в дом и напал на находившихся в нем людей. В результате погибли мужчина 60 лет, женщина такого же возраста и мужчина 40 лет. Еще одна женщина 60 лет была ранена.
Израиль относится к тем странам, где смертная казнь не отменена де-юре, но не применяется де-факто. За всю историю страны смертный приговор был приведен в исполнение дважды. В 1948 году, во время Войны за независимость, к высшей мере наказания за измену приговорили капитана Меира Тувианского, впоследствии он был полностью реабилитирован. В 1962 году на территории Израиля был казнен похищенный из Аргентины нацистский преступник Адольф Эйхман.