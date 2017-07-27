США впервые разорвали связи с одной из группировок вооруженной оппозиции Сирии

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США приняли решение прекратить поддерживать одну из группировок вооруженной оппозиции Сирии. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

Как он уточнил, речь идет о группировке под названием "Шухада эль-Карьятейн", которая действует на юге Сирии. Это формирование было до настоящего времени "одной из сил - партнеров" США, подтвердил Диллон. Однако данная группировка "в одностороннем порядке, без разрешения США и коалиции или координации [действий] произвела патрулирование за пределами согласованной зоны деэскалации и приняла участие в действиях, не сконцентрированных на борьбе с [запрещенной в России террористической группировкой] "Исламское государство", заявил полковник. В связи с этим, отметил он, "коалиция более не будет поддерживать их (то есть членов группировки "Шухада эль-Карьятейн" - прим. ТАСС) операции".

Диллон признал, что решение о разрыве связей с одной из сирийских оппозиционных группировок, пользующихся поддержкой США и получающей в том числе военную помощь, Пентагон принимает впервые. "У нас [ранее] не было такого случая, когда бы нам приходилось разрывать связи с проверенной сирийской оппозиционной группировкой. Это первый раз", - подчеркнул представитель штаба операции, которая проводится под командованием США.