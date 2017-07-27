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Качиньский не намерен отказываться от судебной реформы несмотря на вето президента

Международная панорама
27 июля, 20:50 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, июля. /ТАСС

По словам лидера правящей в Польше партии "Закон и справедливость", из-за вето Анджея Дуды "важная реформа была остановлена"

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ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский намерен быстро довести до конца судебную реформу, считая ошибкой вето, наложенное президентом Анджеем Дудой на проект соответствующих законов. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Trwam.

"Нужно уметь исправлять ошибки, идти вперед, - сказал Качиньский. - Должно быть ясно, что этот вопрос быстро будет решен". "Мы с участием президента дойдем до цели перестройки нашей страны, устранения посткоммунистического наследия", - указал политик.

По словам Качиньского, из-за вето президента "важная реформа была остановлена". "Это была серьезная ошибка. Нужно думать, как довести до того, чтобы это был только инцидент", - подчеркнул он.

Реформа судов была заявлена ЗиС еще в 2015 году. Качиньский неоднократно заявлял, что система правосудия нуждается в радикальных преобразованиях, так как она "морально и профессионально устарела. По мнению оппозиции, разработанный его командой законопроект уничтожит независимость польских судов и передаст контроль над ними правящей партии. С осуждением планируемых судебных реформ также выступала Европейская комиссия.

Одобрение реформы на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и Сенате (верхней палате) спровоцировало многотысячные акции протеста. В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек. Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль. Путем к диктатуре реформу назвали сразу три бывших президента республики - Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский.

Президент Польши Анджей Дуда 26 июля наложил вето на пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы. Этот шаг главы государства вызвал волну критики со стороны представителей правящей партии "Закон и справедливость", выходцем из которой он является.

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