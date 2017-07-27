Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданства

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал незаконным решение украинских властей о лишении его гражданства Украины.

"Это [решение] было совершенно незаконным, - заявил он в четверг в эфире CNN, отвечая на вопрос о том, является ли он лицом без гражданства и намерен ли просить помощи у президента США. - Я не у кого не просил помощи. Я сейчас нахожусь в США вместе с членами моей семьи, которые являются гражданами США".

По словам Саакашвили, он был лишен украинского гражданства, "потому что выступал против олигархии и коррупции". "Я согласился принять украинское гражданство, поскольку считал, что президент Порошенко намерен проводить реформы, - продолжал Саакашвили. - Однако украинское руководство вступило на тот же путь, что и другие страны региона - олигархия, коррупция, захват природных ресурсов, подавление демократии".

По мнению Саакашвили, нынешняя украинская власть пытается избавиться от неугодных им людей. "Я стал для них одним из основных противников. Поэтому совершенно незаконное решение о лишении меня украинского гражданства, в нарушение украинской Конституции и международного права, прежде всего нацелено на то, чтобы избавиться от одного из основных противников".

В среду, 26 июля, Саакашвили указом президента Украины Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. В четверг в администрации президента пояснили, что это было сделано на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, предоставившей "убедительные факты предоставления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение гражданства.

Экс-президент Грузии получил гражданство Украины указом Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.