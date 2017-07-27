СМИ: в результате стычек арабов с израильской полицией пострадали около 100 человек

ТАСС, 27 июля. По меньшей мере 96 арабов пострадали в четверг у иерусалимской мечети Аль-Акса, где израильская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Об этом сообщила телестанция Al Arabiya, сославшись на данные Палестинского общества Красного Полумесяца.

В вечерних молитвах на территории религиозного комплекса приняли участие свыше 100 тыс. мусульман. По информации телестанции, после стычек с арабами израильские стражи порядка закрыли проходы через ворота в мечеть.