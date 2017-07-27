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США на региональных состязаниях спецназа проиграли Гондурасу и Колумбии

Международная панорама
27 июля, 20:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июля. /ТАСС

В соревнованиях, помимо команды из США, участвовали спецназовцы из 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна

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ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Команда США уступила соперникам из Гондураса и Колумбии и сумела занять лишь третье место на ежегодных региональных соревнованиях спецназа вооруженных сил.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны США.

Согласно изложенной ею информации, в текущем году в этих состязаниях участвовали команды, представлявшие 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Аргентина, Белиз, Бразилия, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Ямайка), а также Соединенные Штаты.

Соревнования, которые открылись в Парагвае 18 июля, завершились в среду. В четверг прошла торжественная церемония их закрытия и награждения победителей. По данным Южного командования ВС США, в состязаниях приняли участие в общей сложности около 700 военнослужащих.

Впервые эти состязания состоялись 2004 году (в Сальвадоре), тогда команды представляли 13 государств.

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