США на региональных состязаниях спецназа проиграли Гондурасу и Колумбии

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Команда США уступила соперникам из Гондураса и Колумбии и сумела занять лишь третье место на ежегодных региональных соревнованиях спецназа вооруженных сил.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны США.

Согласно изложенной ею информации, в текущем году в этих состязаниях участвовали команды, представлявшие 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Аргентина, Белиз, Бразилия, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Ямайка), а также Соединенные Штаты.

Соревнования, которые открылись в Парагвае 18 июля, завершились в среду. В четверг прошла торжественная церемония их закрытия и награждения победителей. По данным Южного командования ВС США, в состязаниях приняли участие в общей сложности около 700 военнослужащих.

Впервые эти состязания состоялись 2004 году (в Сальвадоре), тогда команды представляли 13 государств.