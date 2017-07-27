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Погранслужба: артистов РФ не пустили в Молдавию, так как они не указали цель визита

Международная панорама
27 июля, 21:49 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

В пресс-службе пограничной полиции республики уточнили, что россиян отправят обратно ближайшим рейсом

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КИШИНЕВ, 27 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, не пустили в Молдавию, так как они не указали цель визита. Об этом заявили в четверг журналистам в пресс-службе пограничной полиции республики.

"В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинева уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что граждан РФ отправят обратно ближайшим рейсом.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал задержание российских граждан провокацией и извинился перед гостями.

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Во въезде в Молдавию отказали российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и Герою Советского Союза Владимиру Гасояну. Они рассказали, что при выходе из самолета их сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта, где на протяжении полутора часов выясняли цель приезда в Молдову. "И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов", - сообщили россияне.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который прибывает в пятницу в Кишинев с визитом, попросил посольство России в Молдавии выяснить ситуацию.

Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщило послу России в республике Фариту Мухаметшину о нежелательности проведения мероприятий, посвященных 25-летию с начала миротворческой операции в приднестровском регионе.

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Отказ российским артистам во въезде в Молдавию
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