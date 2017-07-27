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СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с Палестиной

Международная панорама
27 июля, 21:49 UTC+3 ТАСС

Об этом глава правительства еврейского государства сообщил в разговоре со спецпредставителем администрации США

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© EPA/JACK GUEZ / POOL

ТАСС, 27 июля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с представителями США впервые объявил о готовности Израиля пойти на обмен территориями с Палестиной.

Об этом сообщает в четверг Второй канал израильского телевидения.

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Как утверждает телеканал, в его распоряжение попала запись телефонного разговора главы правительства еврейского государства со спецпредставителем администрации США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом. В переговорах участвовал также зять и советник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер. По данным телеканала, беседа состоялась еще до кризиса вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, который начался 14 июля с убийства двух израильских полицейских и закрытия мечети Аль-Акса.

Как отмечает телеканал, в разговоре глава кабмина предложил США согласиться на присоединение к Израилю блока поселений Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан к югу от Иерусалима. Одновременно Нетаньяху объявил о готовности согласиться на передачу под контроль Палестины северной местности Вади Ара с преимущественно палестинским населением, которая в настоящее время находится в составе Израиля. Телеканал не уточняет, какой ответ последовал от американских официальных лиц.

Как отмечает газета Jerusalem Post, офис премьера пока что никак не прокомментировал появившуюся в СМИ информацию. В то же время министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже выразил свое одобрение этих планов. "Добро пожаловать в наш клуб", - написал в Twitter Либерман, выступавший с такой инициативой еще во время избирательной кампании 2015 года.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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