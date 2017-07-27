Сешнс заявил, что работает по воле Трампа

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ТАСС, 27 июля. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Associated Press, что работает по воле президента страны Дональда Трампа.
"Я служу по воле президента. Я понимал это с самого первого дня на посту", - рассказал чиновник агентству. Предшественницу Сешнса Салли Йейтс Трамп 30 января отстранил от должности за то, что она выразила сомнение в правомочности президентского указа по ужесточению иммиграционной политики. Вскоре ей на замену был выдвинут Сешнс, который поддержал указ Трампа.
20 июля глава Белого дома обрушился с критикой на Сешнса из-за того, что тот взял самоотвод в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это сделать, ему следовало сказать об этом главе государства до того, как он согласился занять должность. В ответ Сешнс заявил, что, несмотря на критику, планирует остаться на посту "до тех пор, пока это необходимо".
В понедельник вашингтонский информационный портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Сешнса на посту генпрокурора и министра юстиции может сменить советник Трампа по вопросам кибербезопасности и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. В среду газета The New York Times привела данные о том, что помощники президента целую неделю убеждали его не отстранять от должности Сешнса. Издание указало, что в ближайшее время Трамп не станет увольнять министра юстиции, однако по-прежнему относится к нему крайне негативно.