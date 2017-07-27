США расценили запуск ракеты-носителя Ираном как провокацию

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США рассматривают запуск Ираном ракеты-носителя со спутником как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и как провокацию. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя сообщения о том, что Иран провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург".

"Мы рассматриваем это как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, - отметила она. - Мы видели сообщения о запуске, мы их изучаем. Возможно, сегодня мы не будем выступать с дальнейшими комментариями, поскольку ситуация развивается. Но мы расцениваем это как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".

"Мы рассматриваем происходящее как продолжение разработок баллистических ракет, - отметила далее представитель Госдепа. - Мы также весьма озабочены продолжающейся поддержкой Ираном терроризма. Мы считаем это провокацией, и эта провокация подрывает безопасность и процветание всех в регионе".

На вопрос о том, проводит ли администрация США пересмотр политики в отношении Ирана, Науэрт заявила, что "не может забегать вперед".

Ей был задан вопрос о том, насколько соответствует произведенный Ираном запуск ракеты положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предусматривающего отказ Ирана от военной ядерной программы в обмен на прекращение введенных против него международных санкций, который был согласован с Тегераном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года. "Хотя СВПД касается ядерной программы и необязательно затрагивает вопрос о баллистических ракетах, мы считаем произошедшее нарушением духа СВПД", - ответила представитель Госдепартамента.

Иран провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург", способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.