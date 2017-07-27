США расценили запуск ракеты-носителя Ираном как провокацию

Перейра: футболистам "Краснодара" необходима победа в предстоящем матче со "Спартаком"Спорт 27 июля, 23:46
Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботуСпорт 27 июля, 23:27
Более 600 участников детских духовых оркестров выступили на гала-концерте в "Артеке"В стране 27 июля, 23:19
Ушел капитан: скончался чемпион СССР по футболу Валерий МасловСпорт 27 июля, 23:17
Тренер: футболисты "Люнгбю" против "Краснодара" показали лучшую игру за последнее времяСпорт 27 июля, 23:13
Венгерские ватерполисты вышли в финал чемпионата мираСпорт 27 июля, 23:05
Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформСпорт 27 июля, 22:58
Трамп решит, отклонять или нет законопроект о санкциях против РФ, когда тот будет готовМеждународная панорама 27 июля, 22:56
Шалимов: "Краснодар" недооценил "Люнгбю" в матче Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США рассматривают запуск Ираном ракеты-носителя со спутником как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и как провокацию. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя сообщения о том, что Иран провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург".
"Мы рассматриваем это как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, - отметила она. - Мы видели сообщения о запуске, мы их изучаем. Возможно, сегодня мы не будем выступать с дальнейшими комментариями, поскольку ситуация развивается. Но мы расцениваем это как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".
"Мы рассматриваем происходящее как продолжение разработок баллистических ракет, - отметила далее представитель Госдепа. - Мы также весьма озабочены продолжающейся поддержкой Ираном терроризма. Мы считаем это провокацией, и эта провокация подрывает безопасность и процветание всех в регионе".
На вопрос о том, проводит ли администрация США пересмотр политики в отношении Ирана, Науэрт заявила, что "не может забегать вперед".
Ей был задан вопрос о том, насколько соответствует произведенный Ираном запуск ракеты положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предусматривающего отказ Ирана от военной ядерной программы в обмен на прекращение введенных против него международных санкций, который был согласован с Тегераном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года. "Хотя СВПД касается ядерной программы и необязательно затрагивает вопрос о баллистических ракетах, мы считаем произошедшее нарушением духа СВПД", - ответила представитель Госдепартамента.
Иран провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург", способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.