Палата представителей США одобрила выделение средств на проект стены на границе с Мексикой

ТАСС, 28 июля. Палата представителей Конгресса США утвердила увеличение оборонного бюджета страны на $68 млрд, что включает также выделение средств на проект строительства физического барьера на границе США и Мексики. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованные на сайте Конгресса.

За документ проголосовали 235 конгрессменов, против - 192. "Полностью удовлетворили запрос президента США по строительству стены на южной границе", - написал в своем Twitter спикер нижней палаты Пол Райан.

12 июля комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США опубликовал законопроект, предусматривающий выделение $1,6 млрд на строительство стены между Соединенными Штатами и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой (его протяженность должна превысить 3 тыс. км) и отметил, что исполнение указа начнется немедленно. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика не станет финансировать возведение барьера.