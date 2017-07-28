Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За принятие законопроекта было подано 98 голосов, против - лишь два.

Поскольку во вторник за этот же документ проголосовало большинство членов Палаты представителей, теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп поддерживает ужесточение ограничительных мер против упомянутых трех государств, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта.

Новые карательные меры в отношении Ирана и КНДР изначально вырабатывались отдельно, но в последний момент были сведены в один документ с антироссийскими санкциями.

Суть антироссийских мер

Документ облекает в форму закона рестрикции в отношении Москвы, принятые администрацией Барака Обамы. Речь идет об ограничительных мерах, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Санкции коснулись сотрудничества спецслужб, военно-промышленных комплексов двух стран и Вооруженных двух стран, а также усложнили кредитование на Западе российским компаниям, в частности, нефтегазовым.

При этом из-под действия этих санкций выводится сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса, а точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны.

Законопроект дает возможность вводить против РФ новые санкции, в частности, в виде блокировки банковских активов или отказе в выдаче въездных виз в США, за "деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства Российской Федерации". Документ также вносит изменения в ряд уже принятых законов, обязывая главу государства в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции.

Удар по полномочиям Белого дома

Новый законопроект сильно ограничивает Трампа в использовании полномочий, позволяющих смягчать и отменять полностью уже действующие ограничения. Документ предусматривает, что глава администрации США сможет делать такие шаги только с разрешения Конгресса.

Президенту предписывается уведомлять законодательную ветвь власти специальными докладами о намерении существенно менять политику в отношении России. Обсуждать предлагаемые изменения Конгресс рассчитывает в течение 30 или 60 календарных дней (в зависимости от сроков направления таких отчетов на Капитолийский холм - прим. ТАСС). Затем намечается принимать резолюцию, разрешающую или запрещающую главе государства вносить предложенные коррективы в курс Вашингтона в отношении Москвы.

А окончательно устранить ужесточенный санкционный режим можно лишь приняв в этих целях отдельный закон, что потребует значительных усилий.

Американская администрация прежде выступала категорически против как таких покушений на свои полномочия, так и придания силы закона режиму антироссийских санкций. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и представители аппарата Белого дома призывали Конгресс сохранить гибкость исполнительной ветви власти, позволяющую при необходимости и ужесточать, и отменять санкции в отношении России.

Дипсобственость и поставки газа

Законопроект может стать дополнительной головной болью и применительно к решению проблемы возвращения России ее дипсобственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, закрытой администрацией Обамы в самом конце своего пребывания у власти. В документе прямо говорится, что "запрет на доступ" на эти объекты, являющиеся собственностью Российской Федерации, - один из видов санкций, обретающих силу закона.

Сохранилось в законопроекте и упоминание намерения США помешать реализации Россией проекта "Северный поток - 2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике и якобы "помочь союзникам".

Почти все пункты законопроекта сопровождаются оговоркой о том, что в случае необходимости администрация может проигнорировать требования этого документа и не вводить санкции, если это отвечает интересам национальной безопасности США.