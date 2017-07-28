В США суд признал магната из КНР виновным в участии в коррупционных схемах в ООН

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке признал в четверг китайского магната на рынке недвижимости, проходящего по громкому делу о коррупции в рядах ООН, виновным в попытке подкупа чиновников этой всемирной организации. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
69-летнему девелоперу-миллиардеру Нглэпу Сену инкриминировалось взяточничество и сговор с целью отмывания денег. Как утверждала прокуратура, магнат предоставлял взятки "на сотни тысяч долларов" чиновникам ООН в период с 2010 по 2015 годы.
Нглэп Сен находится последние два года под домашним арестом в своей квартире на Манхэттене. Приговор в его отношении будет оглашен позднее.
Девелопер был задержан в сентябре 2015 года по обвинению в сокрытии цели ввоза в США $4,5 млн наличными. Впоследствии его обвинили в том, что он передал более $500 тыс. председателю 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, экс-постпреду Антигуа и Барбуды Джону Эшу для того, чтобы тот оказал содействие строительству объекта ООН в Макао. Эш, которому также были предъявлены обвинения, скончался в июне прошлого года.
В октябре 2015 года нью-йоркская прокуратура инициировала расследование коррупционной схемы с участием крупных должностных лиц ООН. По этому громкому делу проходят шесть человек. Обвинения были предъявлены в том числе бывшему дипломату Доминиканской Республики Фрэнсису Лоренсо, который признал себя виновным, но был отпущен на свободу под залог до оглашения приговора.