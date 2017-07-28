В Госдепартаменте пригрозили Венесуэле экономическими санкциями

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. США могут ввести экономические санкции против Венесуэлы в случае проведения в ней выборов в Конституционную ассамблею 30 июля. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Министерство финансов в среду уже ввело санкции в отношении 13 граждан Венесуэлы, прямо причастных к политическому, экономическому и социальному кризису в этой стране, - заявила она. - Мы готовы принять решительные и быстрые экономические санкции, если правительство Венесуэлы будет настаивать на проведении 30 июля выборов в Конституционную ассамблею. Это вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы призвали их не делать этого, у них есть действующая конституция".

Конституционная ассамблея может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.