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В Госдепартаменте пригрозили Венесуэле экономическими санкциями

Международная панорама
28 июля, 2:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июля. /ТАСС

США готовы на "решительные и быстрые экономические санкции", если Каракас будет настаивать на проведении выборов в Конституционную ассамблею, заявила начальник пресс-службы ведомства Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. США могут ввести экономические санкции против Венесуэлы в случае проведения в ней выборов в Конституционную ассамблею 30 июля. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Министерство финансов в среду уже ввело санкции в отношении 13 граждан Венесуэлы, прямо причастных к политическому, экономическому и социальному кризису в этой стране, - заявила она. - Мы готовы принять решительные и быстрые экономические санкции, если правительство Венесуэлы будет настаивать на проведении 30 июля выборов в Конституционную ассамблею. Это вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы призвали их не делать этого, у них есть действующая конституция".

Конституционная ассамблея может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.

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