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Постпред Сирии призвал ООН не допустить расправы террористов над жителями шиитских селений

Международная панорама
28 июля, 3:08 UTC+3 ООН ООН 28, июля. /ТАСС

По словам Башарв Джаафари, в двух селениях, расположенных в провинции Идлиб, блокированы около семи тысяч мирных жителей

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ООН, 28 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари призвал в четверг Совет Безопасности всемирной организации предотвратить массовую расправу над шиитами в населенных пунктах Эль-Фуа и Кефрая, находящихся в окружении террористов. По его словам, в двух селениях, расположенных в провинции Идлиб, блокированы около 7 тысяч мирных жителей.

"Я прошу Совет Безопасности принять все необходимые меры, чтобы положить конец страданиям граждан этих двух городов, которые находятся в окружении террористических групп. В них может начаться бойня", - сказал дипломат. Как заявил Джаафари, жители двух населенных пунктов голодают, многие из них нуждаются в медицинской помощи.

Он напомнил о взрыве, устроенном террористами 15 апреля в одном из пригородов Алеппо Рашидине, через который проходила автоколонна с эвакуируемыми жителями Эль-Фуа и Кефраи. Террористы подорвали взрывчатку в пикапе, доставившем беженцам детское питание и продовольствие. В результате теракта погибли 126 человек, в том числе более 60 детей.

Сирийский постпред также подверг жесткой критике работу Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), которое, по его словам, предпочитает направлять автоколонны с помощью "в определенные зоны, в которых находятся вооруженные террористы".

"Вы бросили некоторые районы, где нет террористов, - сказал он, обращаясь к помощнице генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсуле Мюллер. - Например, Эль-Фуа и Кефрая - это два района, которые находятся в окружении террористов из "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других террористических групп уже три года". По его словам, ООН даже "не пытается доставить гуманитарную помощь в эти два города". "Речь идет о 7 тысячах сирийских граждан, которые в ней нуждаются", - подчеркнул Джаафари.

В апреле в рамках соглашения о локальном примирении, выработанного при участии Ирана, Турции и Катара, из селений Эль-Фуа и Кефрая было эвакуировано свыше 10 тысяч жителей в обмен на вывод 3,8 тысячи боевиков с семьями из пяти захваченных ими горных курортов под Дамаском.

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