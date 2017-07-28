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Госдеп отозывает членов семей дипломатов из посольства в Венесуэле

Международная панорама
28 июля, 3:48 UTC+3 ВАШИНГТОН 28, июля. /ТАСС

Ведомство также предостерегает американцев от поездок в республику "из-за социальной напряженности, преступлений с применением насилия и повсеместной нехватки продовольствия и медикаментов"

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ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США распорядился отозвать членов семей дипломатов, работающих в американском посольстве в Каракасе, и разрешил находящимся там госслужащим добровольно покинуть страну. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства США.

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"Госдепартамент США предостерегает американских граждан от поездок в Венесуэлу из-за социальной напряженности, преступлений с применением насилия и повсеместной нехватки продовольствия и медикаментов. Это предупреждение также информирует граждан США о том, что 27 июля ведомство распорядилось отозвать членов семей госслужащих, работающих в посольстве США в Каракасе, и разрешило им самим добровольно покинуть [страну]", - отмечается в документе.

"Политическая ситуация и ситуация в сфере безопасности в Венесуэле непредсказуема и может резко поменяться", - предупредило дипведомство. Оно также в очередной раз обратило внимание на то, что силовые ведомства страны "задерживают людей, включая американцев, и держат их под стражей в течение долгого времени при минимальных доказательствах их вины в совершении преступления или даже когда эти доказательства отсутствуют".

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С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли более 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

В среду власти США сообщили о введении санкций в отношении 13 высокопоставленных военных и должностных лиц Венесуэлы. По словам представителя американской администрации, Вашингтон может рассмотреть более широкие экономические меры в случае проведения выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы.

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