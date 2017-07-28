Эксперт: законопроект о санкциях против РФ может вызвать раскол между США и ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, который был принят Конгрессом, может вызвать раскол между США и Евросоюзом в этом вопросе, так как Брюссель, вероятнее всего, посчитает данные меры невыгодными. Такое мнение приводится в опубликованном в четверг на сайте телекомпании CNN комментарии научного сотрудника британского Королевского института международных отношений, специалиста по России и Евразии Ричарда Конноли.

Как отмечает эксперт, США и ЕС до сих пор проявляли "исключительную жесткость" в том, что касается сохранения санкций против Москвы. Конноли подчеркивает, что данные рестрикции "нанесли ущерб российским структурам, но и западные фирмы тоже пострадали".

"Американские и европейские обрабатывающие и энергетические гиганты потеряли много денег, - констатирует аналитик. - Отложены были поставки французских боевых кораблей и германского оборудования. Были приостановлены инвестиционные проекты на миллиарды долларов энергетических гигантов, таких как ExxonMobil, Total и Shell. Особенно большой ущерб был нанесен странам, которые исторически поддерживали тесные торговые связи с Россией, таким как Италия, Венгрия и Болгария".

Навязывание газа из США?

По мнению Конноли, ключевым фактором, до сих пор позволявшим Западу поддерживать санкции против РФ, была "координация между Вашингтоном и Брюсселем". "Однако скоро этому единству может быть положен конец", - подчеркивает эксперт.

Как он поясняет, такой эффект может иметь принятие Конгрессом США законопроекта, о котором идет речь. Этот документ, по мнению Конноли, может "вбить клин между Европой и США". "Официальные лица в ряде влиятельных европейских государств считают, что новый пакет санкций выходит за комфортные для них рамки", - указывает аналитик.

По его мнению, согласно положениям документа, новые рестрикции против РФ используются как "основной инструмент для выражения недовольства всеми аспектами российской внутренней и внешней политики". "Многие должностные лица в ЕС считают, что это слишком грубый инструмент", - подчеркивает Конноли. "Идея попытаться одними и теми же средствами воздействовать на коррупцию в России и на внешнюю политику страны может показаться кому-то в Вашингтоне привлекательной, но влиятельные игроки из числа европейских государств, в первую очередь Германия, полагают, что это неприкрытая попытка [со стороны США] увеличить свое влияние в сфере экономики", - считает эксперт.

"Высказанное желание нанести ущерб проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" многие европейские должностные лица расценивают как попытку заменить российский газ более дорогим сжиженным газом из США, - отмечает Конноли. - Это не только нарушит связи, касающиеся торговли газом и сложившиеся между Россией и европейскими странами, в том числе Австрией, Германией и Италией, но и приведет к тому, что европейским промышленным фирмам придется платить больше за энергию, чем их конкурентам в США".

Россия приспособилась

По мнению Конноли, "хотя санкции, введенные в 2014 году, нанесли некоторый ущерб российской экономике, их суммарный эффект был довольно скромным, и Россия приспособилась к новой экономической ситуации". Новые санкции, с его точки зрения, тоже нанесут ущерб экономике РФ, но для Москвы "это будет компенсировано появлением первого настоящего трансатлантического раскола с 2014 года". "С точки зрения широкого геополитического конфликта между Россией и Западом, это, несомненно, будет наиболее значимым последствием действий со стороны Конгресса", - подчеркнул эксперт.

Новые санкции

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей.

Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал, что Трамп поддерживает ужесточение ограничительных мер против упомянутых трех государств, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта.