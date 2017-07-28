Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку

Международная панорама
28 июля, 4:51 UTC+3 ТАСС

По данным агентства AFP, ракета была запущена с территории Йемена

Поделиться
Материал из 1 страницы
AP Photo/Hasan Jamali

AP Photo/Hasan Jamali

ТАСС, 28 июля. Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила ракету, летевшую в направлении главного центра паломничества мусульман - Мекки (Саудовская Аравия). Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

По его сведениям, ракета была запущена с территории Йемена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Йемен Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
4
Участники очередной экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет космос
5
Недооценили, но победили: "Краснодар" обыграл "Люнгбю" в стартовом матче Лиги Европы
6
СМИ: Скарамуччи пригрозил уволить главу аппарата сотрудников Белого дома из-за утечек
7
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама