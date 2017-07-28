Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку

ТАСС, 28 июля. Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила ракету, летевшую в направлении главного центра паломничества мусульман - Мекки (Саудовская Аравия). Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

По его сведениям, ракета была запущена с территории Йемена.