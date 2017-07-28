Министр обороны Японии Томоми Инада объявила об отставке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Министр обороны Японии Томоми Инада в пятницу объявила об отставке.

"Я приняла решение подать в отставку, чтобы взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию", - подчеркнула Инада на пресс-конференции в Токио.

Томоми Инада оказалась в центре скандала вокруг отчетов о деятельности японских миротворцев в Южном Судане. Изначально считалось, что документы были удалены, однако позднее их нашли, но, по данным источников СМИ, ведомство скрыло этот факт.