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Министр обороны Японии Томоми Инада объявила об отставке

Международная панорама
28 июля, 4:59 UTC+3

По словам главы японского оборонного ведомства, она приняла решение об отставке в свете скандала с отчетами о деятельности японских миротворцев в Южном Судане

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Министр обороны Японии Томоми Инада

Министр обороны Японии Томоми Инада

© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Министр обороны Японии Томоми Инада в пятницу объявила об отставке.

"Я приняла решение подать в отставку, чтобы взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию", - подчеркнула Инада на пресс-конференции в Токио.

Томоми Инада оказалась в центре скандала вокруг отчетов о деятельности японских миротворцев в Южном Судане. Изначально считалось, что документы были удалены, однако позднее их нашли, но, по данным источников СМИ, ведомство скрыло этот факт.

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