Процесс по делу об убийстве Ким Чен Нама начнется 2 октября

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ТАСС, 28 июля. Процесс по делу об убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, начнется 2 октября. Такое решение принял в пятницу Верховный суд Малайзии.
По данным газеты The Star, в ходе процесса, который продлится 23 дня, будут заслушаны показания нескольких десятков человек, в том числе свидетелей и экспертов.
Основными подозреваемыми по этому делу проходят 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.
Подозреваемыми являются по меньшей мере еще несколько человек. Помимо девушек, был задержан гражданин КНДР, который впоследствии был отпущен в связи с отсутствием улик и сразу же депортирован. Полиция также считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и теперь находятся в Пхеньяне, в настоящее время они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.