В Таиланде придают большое значение предстоящему визиту Сергея Лаврова

БАНГКОК, 28 июля. /Kорр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Таиланд рассчитывает на "продуктивное сотрудничество с РФ" и "придает большое значение" предстоящему визиту в королевство министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила глава департамента информации таиландского МИД Бусади Сантипитакс.

"Планируется обсуждение весьма широкого круга вопросов по двустороннему сотрудничеству", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Таиланда. "Мы придаем большое значение сотрудничеству с Россией и предстоящему визиту министра [Сергея] Лаврова, особенно на фоне празднования в этом году 120-летия дипломатических отношений между нашими странами", - сказала Бусади Сантипитакс.

Лавров посетит Бангкок 9-10 августа. Программой визита предусмотрена его встреча с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей и главой МИД Доном Прамудвинаи. Ранее в интервью ТАСС министр иностранных дел королевства сообщил, что хотел бы обсудить с российским коллегой вопросы, которые "касаются ряда соглашений, достигнутых главами правительств в ходе встречи в мае прошлого года". "Особенно это касается задачи пятикратного увеличения двустороннего торгового оборота за пять лет", - сообщил Дон Прамудвинаи.

Согласно данным таможенного департамента королевства, торговый оборот между Таиландом и Россией увеличился за январь - май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 79,5% и достиг $1,15 млрд. Экспорт товаров из Таиланда в РФ вырос на 48,8%, до $323,4 млн. Импорт из РФ, согласно таиландской статистике, за пять месяцев увеличился на 95,3%, до $823,8 млн.