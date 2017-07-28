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Представители стран БРИКС обсудили вопросы безопасности на встрече в Пекине

Международная панорама
28 июля, 8:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, июля. /ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, возглавляющий российскую делегацию на мероприятии, отметил, что "государства "пятерки" едины в оценке ключевых глобальных проблем"

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ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Седьмая встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, открылась в китайской столице. Российскую делегацию на мероприятии возглавил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Сотрудничество в сфере безопасности является важным инструментом балансировки", - отметил в своем вступительном слове член Госсовета КНР Ян Цзечи. "Текущая международная обстановка очень сложна и подвержена серьезным изменениям, а факторы неопределенности и нестабильности усиливаются", - указал он.

"Мы должны проявить дальновидность и, поставив во главу угла интересы стран БРИКС, непрерывно укреплять национальное возрождение наших государств и продвигать деловое сотрудничество во всех сферах", - подчеркнул Ян Цзечи, призвав страны-участницы поддерживать принципы многосторонности, процессы совершенствования глобального рынка, глобализацию и усиление открытости экономик.

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что считает эту встречу важной возможностью для предметного обсуждения сотрудничества в сфере безопасности накануне намеченного на сентябрь этого года саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.

"Государства "пятерки" [БРИКС] едины в оценке ключевых глобальных проблем, активно взаимодействуют на ключевых международных площадках - в ООН, G20, Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде, Всемирном банке, других многосторонних организациях и форумах", - подчеркнул Патрушев.

Он также выразил уверенность, что председательство Китая в БРИКС завершится успешным проведением саммита и пожелал участникам встречи плодотворной и результативной дискуссии.

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