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JPost: полиция Израиля не будет пускать на Храмовую гору мужчин младше 50 лет

Международная панорама
28 июля, 8:07 UTC+3 ТАСС

Также в район Старого города будут стянуты дополнительные силы правоохранителей

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© EPA/ABIR SULTAN

ТАСС, 28 июля. Правоохранительные силы Израиля во избежание беспорядков установили возрастной ценз для мужчин для прохода на Храмовую гору в Иерусалиме, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Как сообщила в пятницу газета The Jerusalem Post, полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет.

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По ее сведениям, для женщин возрастное ограничение действовать не будет. Также в район Старого города будут стянуты дополнительные силы правоохранителей.

В четверг между израильскими полицейскими и арабами произошли стычки, были применены гранаты со слезоточивым газом, пострадали несколько десятков человек.

В предзакатной молитве на территории религиозного комплекса в четверг приняли участие свыше 100 тыс. мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход через ворота Баб-эль-Асбат в мечеть.

По призыву движения ФАТХ и исламистов ХАМАС палестинцы собираются провести в пятницу на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа массовую акцию "Гнев аль-Аксы" в знак солидарности с жителями Иерусалима.

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