JPost: полиция Израиля не будет пускать на Храмовую гору мужчин младше 50 лет

Как защититься от гепатита: пути заражения и способы профилактикиОбщество 28 июля, 9:30
Сенат США проголосовал против отмены ObamacareМеждународная панорама 28 июля, 9:16
Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ РоссииАрмия и ОПК 28 июля, 9:00
Российский боксер Бивол проведет бой с британцем Клеверли за пояс чемпиона мира WBAСпорт 28 июля, 8:57
Площадь природных пожаров на Ямале увеличилась на 45% за суткиНовости Урала 28 июля, 8:50
Боец ММА Александр Емельяненко проведет первый бой в лиге WFCA 27 сентябряСпорт 28 июля, 8:25
JPost: полиция Израиля не будет пускать на Храмовую гору мужчин младше 50 летМеждународная панорама 28 июля, 8:07
Единороссы обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатамиПолитика 28 июля, 8:06
Хоккеист Марков заявил, что был готов подписать однолетний контракт с "Монреалем"Спорт 28 июля, 8:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 июля. Правоохранительные силы Израиля во избежание беспорядков установили возрастной ценз для мужчин для прохода на Храмовую гору в Иерусалиме, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Как сообщила в пятницу газета The Jerusalem Post, полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет.
По ее сведениям, для женщин возрастное ограничение действовать не будет. Также в район Старого города будут стянуты дополнительные силы правоохранителей.
В четверг между израильскими полицейскими и арабами произошли стычки, были применены гранаты со слезоточивым газом, пострадали несколько десятков человек.
В предзакатной молитве на территории религиозного комплекса в четверг приняли участие свыше 100 тыс. мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход через ворота Баб-эль-Асбат в мечеть.
По призыву движения ФАТХ и исламистов ХАМАС палестинцы собираются провести в пятницу на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа массовую акцию "Гнев аль-Аксы" в знак солидарности с жителями Иерусалима.