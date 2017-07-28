JPost: полиция Израиля не будет пускать на Храмовую гору мужчин младше 50 лет

ТАСС, 28 июля. Правоохранительные силы Израиля во избежание беспорядков установили возрастной ценз для мужчин для прохода на Храмовую гору в Иерусалиме, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Как сообщила в пятницу газета The Jerusalem Post, полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет.

По ее сведениям, для женщин возрастное ограничение действовать не будет. Также в район Старого города будут стянуты дополнительные силы правоохранителей.

В четверг между израильскими полицейскими и арабами произошли стычки, были применены гранаты со слезоточивым газом, пострадали несколько десятков человек.

В предзакатной молитве на территории религиозного комплекса в четверг приняли участие свыше 100 тыс. мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход через ворота Баб-эль-Асбат в мечеть.

По призыву движения ФАТХ и исламистов ХАМАС палестинцы собираются провести в пятницу на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа массовую акцию "Гнев аль-Аксы" в знак солидарности с жителями Иерусалима.