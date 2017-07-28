Министра труда Франции обвиняют в конфликте интересов

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ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Министр труда Франции Мюриэль Пенико второй раз за лето оказалась в центре крупного финансово-политического скандала. Как сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP), представители Французской коммунистической партии (ФКП) в Сенате страны выступили с резкой критикой ее деятельности на посту директора отдела кадров корпорации Danone.
По данным агентства, в ФКП считают, что Пенико воспользовалась предстоящим увольнением 900 работников компании с тем, чтобы выгодно продать свой пакет акций, так как их биржевая котировка в день объявления о массовых увольнениях резко возросла. Французские левые полагают, что эти действия Пенико подпадают под определение конфликта интересов.
По данным газеты ФКП L'Humanité, цитирующей финансовый отчет Danone, Пенико за один день - 30 апреля 2013 года - получила доход от продажи акций в размере €1 млн 129 тыс. Она располагала 55 тыс. 120 акциями, полученными по низкой цене в €34,85 за штуку в рамках дополнения к зарплате ведущего менеджера компании. Проданы же акции были при их биржевой котировке в €58,41. В целом Пенико получила в Danone в виде зарплаты и дохода от продажи полученных в дополнение к зарплате акций €4,74 млн в период с 2012 по 2014 год, сообщает AFP.
Как подчеркнула глава фракции ФКП Элиан Асаси, выступая вечером в четверг в Сенате, "данные действия Пенико могут быть расценены как серьезное нарушение с точки зрения этики, а, возможно, и с юридической точки зрения, так как она с целью личной выгоды воспользовалась ею же организованным планом массовых увольнений".
Депутат особо отметила при этом, что "эти данные стали известны в тот момент, когда правительство Франции в целях бюджетной экономии заставляет трудящихся все туже затягивать пояса". Пенико в настоящее время возглавляет министерство труда, которое представило в парламент законопроект о реформе трудового кодекса, вызывающий возмущение профсоюзов и целого ряда категорий трудящихся.
Сама Пенико в интервью, опубликованном в пятницу газетой Le Figaro, подчеркнула, что "все выплаченные ей вознаграждения были проведены в соответствии с существующими правилами гласности и по тем же нормам, что и другим 200 высшим менеджерам Danone.
Нынешний скандал с министром труда уже второй за это лето. Ранее в СМИ появились данные о том, что Пенико, возглавляя государственное агентство Business France, содействующее коммерческой деятельности страны на мировой арене, организовала в январе 2016 года в Лас-Вегасе крупную презентацию достижений Франции, нарушив при этом закон о проведении тендеров на такие мероприятия.
Заказ на организацию в США дорогостоящего семинара министерства экономики Франции Business France передал PR-агентству Havas. При этом Havas по этому контракту было выплачено €381 тыс. 759. Из этой суммы на оплату отелей было израсходовано €100 тыс.
Парижская прокуратура 7 июля начала предварительное расследование по поводу возможных нарушений при проведении в Лас-Вегасе семинара министерства экономики, которое в тот момент возглавлял нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон.