СМИ: премьер Пакистана подал в отставку после решения суда об его отстранении

ТАСС, 28 июля. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку после того, как в пятницу Верховный суд отстранил его от должности в связи с подозрением в коррупции. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на канцелярию главы правительства.

"Немедленно после вердикта Верховного суда Мохаммад Наваз Шариф подал в отставку с поста премьер-министра. Все возможности, предусмотренные конституцией и правовыми нормами страны, будут применены в виду наших серьезных претензий к выводу судей", - цитирует телеканал документ.

Ранее в пятницу Верховный суд страны единогласно принял решение об отстранении Шарифа от должности. Суд постановил начать уголовное преследование бывшего премьер-министра и его семьи. Своего поста по вердикту суда лишился и глава минфина страны Мухаммад Исхак Дар, который был финансовым консультантом Шарифа.

Расследование в отношении Шарифа было начато в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из панамских юридических фирм. Из них следовало, что два сына Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах. В апреле комиссия из пяти судей Верховного суда приняла решение о том, что для отстранения премьера от власти нет достаточных оснований, но постановила создать объединенную следственную комиссию для расследования этого дела. На прошлой неделе комиссия завершила рассмотрение десятитомного доклада и приступила к вынесению вердикта.