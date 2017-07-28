Качиньский: Германия пытается снять с себя ответственность за Вторую мировую войну

ВАРШАВА, 28 июля. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский обвинил Германию в попытке снять с себя ответственность за Вторую мировую войну. Об этом он заявил в четверг в вечерней программе "Радио Мария".

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"Германия на протяжении последних лет снимает с себя ответственность за Вторую мировую войну, и этот процесс заходит все дальше. В Польше это тоже происходит. Есть много ученых, работающих в этом направлении", - сказал он.

Созданный в Гданьске музей Второй мировой войны Качиньский назвал "даром [экс-премьера Польши, главы Евросовета] Дональда Туска [канцлеру ФРГ] Ангеле Меркель", так как "он вписывается в немецкую историческую политику".

Музей Второй мировой войны открылся в Гданьске в марте, став крупнейшим польским историческим музеем. Главная экспозиция занимает площадь в 5 тыс. кв. м и расположена на глубине 14 метров под землей. Представители ЗиС раскритиковали этот объект, создававшийся в период руководства страной ее главных политических оппонентов - партии "Гражданская платформа" Туска.

По их мнению, музей не в полной мере раскрывает позицию республики о Второй мировой войне и не соответствует исторической политике страны.