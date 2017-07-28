СМИ: во Львове магазин Roshen обклеили антипрезидентскими листовками

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Витрины магазина Roshen на Галицкой площади во Львове в пятницу обклеили листовками с антипрезидентскими лозунгами.

Украинское издание Zaxid.net приводит надписи на листовках: "Диктаторской стране - НЕТ", "Петр, не будь Чаушеску", "Олигархическим династиям стоп".

Акция организована общественниками из организации "Рабов в рай не пускают". Охранники магазина не препятствовали проведению акции. Патрульные пригласили протестующих в отдел полиции, чтобы взять объяснения.

Организатор протеста Иван Спринский пояснил, то активисты выступают против произвола и диктатуры власти и не верят, что президент Украины Петр Порошенко не имеет влияния на правительство страны. Свои претензии активисты не конкретизировали, но уточнили, что готовы понести административную ответственность за свои действия.

Это не первая акция протеста во Львове у стен магазина Roshen. Так, 17 мая неизвестные забросали мусором вход в магазин, требуя отменить указ Порошенко о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" на Украине.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский суд обязал Службу безопасности Украины (СБУ) расследовать государственную измену действующего президента Украины. В заявлении в СБУ Кузьмин указал, что Порошенко в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию.