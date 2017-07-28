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СМИ: полиция и спецслужбы Польши составляют списки противников правительства

Международная панорама
28 июля, 13:56 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 28, июля. /ТАСС

Благодаря спискам полицейские смогут получать данные о главных участниках протестов, не запрашивая на это разрешения суда, сообщает Gazeta Wyborcza

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ВАРШАВА, 28 июля. /ТАСС/. Полиция и Агентство внутренней безопасности Польши (АВБ) составляют списки противников правительства правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС). Об этом сообщила в пятницу Gazeta Wyborcza. Речь, прежде всего, идет о лицах, участвующих в антиправительственных демонстрациях и других акциях протеста.

"В данный реестр вносится фотография, личные данные, а также номер автомобиля", - пишет издание. Благодаря таким спискам полицейские могут свободно получать данные о главных участниках протестов, не запрашивая на это специального разрешения суда, утверждает Gazeta Wyborcza. Система сможет работать и в режиме "распознавания лиц".

Основанием для публикации стало сообщение корреспонденту газеты одного из сотрудников спецслужбы АВБ. "У Сейма и президентского дворца [демонстрантов] будут снимать со всех стационарных камер видеонаблюдения, плюс к этому будет вестись съемка с нескольких десятков мобильных полицейских камер", - предупредил информатор. Он добавил, что вся собранная полицией информация будет передана в АВБ, где ее систематизируют и составят списки противников нынешней власти.

Однако представитель главного управления полиции опроверг информацию о составлении таких списков. "Мы лишь отслеживали перемещение автомобилей организаторов таких акций в районе их проведения, чтобы обеспечить безопасность остальных участников", - приводит издание комментарий правоохранительных органов.

В последние недели в Польше проходят массовые акции протеста против планов правительства ЗиС провести судебную реформу, которая, по мнению оппозиции, уничтожит независимость судебной системы и подчинит ее ЗиС. В демонстрациях в Варшаве, Кракове, Гданьске и других крупных городах страны участвуют десятки тысяч людей.

"Польша превращается в полицейское государство, раз сотрудники тайных служб следят за демонстрантами и оппозиционерами", - прокомментировал ситуацию заместитель главного редактора Gazeta Wyborcza Ярослав Курский.

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