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Послом Франции по делам Арктики и Антарктики назначена экс-министр экологии Сеголен Руаяль

Международная панорама
28 июля, 15:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, июля. /ТАСС

В 2007 году Сеголен Руаяль баллотировалась на пост президента Франции

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ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Бывший министр экологии Франции Сеголен Руаяль назначена в пятницу послом Франции по делам Арктики и Антарктики. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер по итогом прошедшего в Елисейском дворце заседания совета министров страны.

"Принято решение назначить Сеголен Руаяль официальным представителем Франции на переговорах, касающихся Арктики и Антарктики. Она сменит на этом посту Мишеля Рокара, после кончины которого в июле 2016 года этот пост оставался долго вакантным", - сказал Кастанер.

"Мы считаем, что та обширная деятельность, которая была осуществлена Сеголен Руаяль в качестве министра экологии совместно с бывшим тогда министром иностранных дел Лораном Фабиусом по подготовке Парижского соглашения по климату, вполне обоснованно позволяет поручить ей этот важный пост", - сказал представитель правительства, уточнив, что за эту работу Руаяль не будет получать зарплаты.

Сеголен Руаяль, первая супруга экс-президента Франции Франсуа Олланда (2012-2017), в 2007 году баллотировалась на пост главы государства. Она дважды занимала посты министра экологии - в правительствах Манюэля Вальса (2014-2016) и Бернара Казнёва (2016-2017). Руаяль, будучи широко известным на Западе политиком, сыграла важную роль в проведении Конференции по климату, которая проходила в Ле-Бурже под Парижем в 2015 году. В рамках подготовки к форуму она посетила Москву.

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