СМИ: в Израиле уволен генерал полиции на фоне нестабильности в Иерусалиме

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ТАСС, 28 июля. Генерал полиции Израиля Арье Амит отправлен в отставку на фоне нестабильной ситуации в Иерусалиме. Об этом сообщило в пятницу палестинское агентство Maan.
Сообщается, что решение об отстранении от должности Амита принял шеф израильской полиции бригадный генерал Рони аш-Шейх.
Обстановка в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе.
После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к массовым столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.
В четверг в молитве на территории религиозного комплекса приняли участие 100 тыс. мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход через ворота Баб-эль-Асбат в мечеть.
В пятницу израильские власти заявили о введении ограничений для допуска на Храмовую гору: полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет, на женщин это правило не распространяется. Как передают арабские телеканалы, в район Старого города стянуты дополнительные силы правопорядка.
По призыву движения ФАТХ и исламистов из ХАМАС палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в пятницу начали массовую акцию "Победа Аль-Аксы" в знак солидарности с жителями Иерусалима.