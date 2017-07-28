Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии

БУХАРЕСТ, 28 июля. /ТАСС/. Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корреспонденту ТАСС, что самолету, в котором находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, не было дано разрешения на полет в воздушном пространстве страны.

"Мы подтверждаем, что Румыния не была согласна с этим [с пролетом самолета с российским представителем - прим. ТАСС]", - сказал дипломат, отказавшись объяснить причины отказа.

В других ведомствах - министерстве национальной обороны, министерстве внутренних дел и Румынской администрации обслуживания воздушного сообщения - не располагали информацией об этом.

Самолет одной из российских гражданских авиакомпаний, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. Согласно объявлению, сделанному капитаном воздушного судна, самолет не смог совершить посадку в пункте назначения "в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии".