Суд обязал антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Виталия Кличко

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против мэра столицы Виталия Кличко по факту злоупотребления служебным положением при отводе земельного участка.

Об этом сообщил внефракционный депутат Рады Юрий Левченко.

"Обязать служебное лицо НАБУ внести в единый реестр досудебных расследований сведения, указанные в заявлении депутата Юрия Левченко о совершении уголовного преступления", - говорится в постановлении суда, которое Левченко опубликовал в Facebook.

В заявлении депутата указывалось о совершении мэром Киева преступления, предусмотренного частью два статьи 364 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Речь идет о том, что Кличко подписал от в декабре 2014 года договор о передаче в аренду участка в Святошинском районе компании "Киевгорстрой" при отсутствии плана зонирования или детального плана территории, что является нарушением украинского законодательства. Депутат в заявлении утверждал, что Кличко такими противоправными действиями нанес ущерб территориальной общине Киева на 1,5 млн гривен (около $57 тыс.).

Ранее, 26 июля, Шевченковский районный суд Киева обязал полицию Украины возбудить еще одно уголовное дело против Кличко. В постановлении суда шла речь о том, что мэр столицы вопреки запрету суда подписал и обнародовал решение о переименовании проспекта имени Генерала Ватутина в проспект Шухевича.